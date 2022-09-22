Российский военный после освобождения рассказал, что пережил в украинском плену

Российский военный рассказал, что ему довелось пережить в плену у ВСУ. Парень попал под обмен пленными и сейчас уже в России. О нем рассказал в своём Тelegram-канале военный корреспондент Александр Коц, сообщает "МК".

Мужчина рассказал, что пленных избивают, издеваются над ними всеми самыми чудовищными способами.

"Нас держали в подвале, спали мы на поддонах, в помещении сыро. Кормили дважды в день, мы испытывали постоянное чувство голода. Я похудел, наверное, килограммов на десять", - пожаловался военный по фамилии Старостин.

Он также признался, что очень благодарен людям, которые не остались в стороне и вели переговоры об обмене военнопленными. Вячеслав Старостин сообщил, что планирует вернуться на фронт в ближайшее время.