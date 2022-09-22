«Отрезанный пенис нашли у садика»: в Татарстане ревнивец убил соперника и отрезал ему половой орган

В Верховном суде Татарстана рассматривают дело о жестоком убийстве и надругательстве над трупом. На скамье подсудимых - 49-летний житель Набережных Челнов Анатолий Сычев, которой из ревности насмерть забил молотком нового избранника своей бывшей пассии. После расправы он отрезал мертвому половой орган и выбросил его.

В суде дали показания сотрудники полиции, которые первыми прибыли на место убийства.

Все случилось в Челнах 8 декабря прошлого года.

Охранник Сычев решил заглянуть к бывшей сожительнице, рассчитывая на возобновление отношений. Но в квартире пассии был новый избранник женщины - 37-летний Александр Филимонов.

Мужчины поссорились, в ходе драки Сычев забил соперника молотком и обрезком металлической трубы, а когда тот перестал подавать признаки жизни, взял нож, оскопил труп и силой увел с собой бывшую подругу.

Женщина смогла вернуться домой только под утро и вызвала полицию.

"Когда мы приехали, у женщины была сильная истерика, в зале лежал труп в большой луже крови, - вспоминал полицейский. - Там же, в квартире, нашлись орудия расправы - металлическая труба и молоток. Женщина рассказала, что не могла вызвать полицию раньше, потому что убийца угрожал ей самой расправой и она сильно испугалась".

Труп в наличии был, а вот детородного органа не было.

"Мы начали поиски на улице вместе с подъехавшими коллегами из угрозыска, в итоге они нашли отрезанный орган у детского сада, под елочкой, - вспоминал другой полицейским. - Нам еще пришлось его охранять, пока другие сотрудники ездили на задержание Сычева…".

Следующее заседание по делу, на котором планируется допросить оставшихся свидетелей, назначено на 28 сентября.