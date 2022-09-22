«Отрезанный пенис нашли у садика»: в Татарстане ревнивец убил соперника и отрезал ему половой орган

В Верховном суде Татарстана рассматривают дело о жестоком убийстве и надругательстве над трупом. На скамье подсудимых - 49-летний житель Набережных Челнов Анатолий Сычев, которой из ревности насмерть забил молотком нового избранника своей бывшей пассии. После расправы он отрезал мертвому половой орган и выбросил его.
В суде дали показания сотрудники полиции, которые первыми прибыли на место убийства.
Все случилось в Челнах 8 декабря прошлого года.
Охранник Сычев решил заглянуть к бывшей сожительнице, рассчитывая на возобновление отношений. Но в квартире пассии был новый избранник женщины - 37-летний Александр Филимонов.
Мужчины поссорились, в ходе драки Сычев забил соперника молотком и обрезком металлической трубы, а когда тот перестал подавать признаки жизни, взял нож, оскопил труп и силой увел с собой бывшую подругу.
Женщина смогла вернуться домой только под утро и вызвала полицию.
"Когда мы приехали, у женщины была сильная истерика, в зале лежал труп в большой луже крови, - вспоминал полицейский. - Там же, в квартире, нашлись орудия расправы - металлическая труба и молоток. Женщина рассказала, что не могла вызвать полицию раньше, потому что убийца угрожал ей самой расправой и она сильно испугалась".
Труп в наличии был, а вот детородного органа не было.
"Мы начали поиски на улице вместе с подъехавшими коллегами из угрозыска, в итоге они нашли отрезанный орган у детского сада, под елочкой, - вспоминал другой полицейским. - Нам еще пришлось его охранять, пока другие сотрудники ездили на задержание Сычева…".
Следующее заседание по делу, на котором планируется допросить оставшихся свидетелей, назначено на 28 сентября.
Ранее мы сообщали, что Следком завершил расследование по делу "поволжского маньяка", жителя Казани Радика Тагирова.