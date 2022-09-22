«На низком старте»: компании начали подготовку к частичной мобилизации сотрудников

Российские компании начали подготовку к частичной мобилизации сотрудников. Многие рассчитывают добиться брони от Минобороны, чтобы получить мораторий для служащих.

На такой мораторий особо рассчитывают представители фармацевтической отрасли, энергетических и нефтегазовых компаний.

"В промышленных и энергетических компаниях уже формируют соответствующие списки специалистов, подлежащих призыву. В некоторых крупных компаниях создают специальные мобилизационные отделы", - говорится в сообщении "Ъ".

Государственные структуры в ближайшее время должны объявить список компаний и специалистов, на которые будет распространяться бронь.