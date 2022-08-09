Материал не найден!

Новости Казани и РТ
09:23, сегодняПутин: в России сегодня объявляется частичная мобилизация
12:30, сегодня«Открытие Авто»: три модели Renault и Lada Granta возглавили список подешевевших автомобилей
09:11, 08.09.2022В Казани назвали дачные локации, которые через несколько лет превратятся в престижные коттеджи
11:47, сегодня«Не могу не сказать»: в Минобороны впервые с марта назвали число погибших в зоне СВО россиян
11:39, сегодня«Если призовут, ипотеку заплатите из своей новой получки»: в ГД высказались о частичной мобилизации
10:16, 26.07.2022Предложил чебуреки на вокзале, а она расстроилась: где казанцам провести свидание и не оплошать
11:29, сегодня«Полицейского с Рублевки» Сергея Бурунова в средне-тяжелом состоянии экстренно госпитализировали
14:51, 30.07.2022Автосервисы Казани теперь сами предлагают свои услуги и цены - вам нужно только описать проблему
11:20, 01.09.2022Все ответы находятся внутри тебя: редакция подсказала специалистов, которые помогут решить проблемы
10:16, сегодняРазъяренная невеста до смерти забила жениха за то, что он опубликовал в Сети ее голые фото
10:47, 09.08.2022Казанцам лечат зубы со скидками: рассказываем, куда обращаться
10:02, сегодняМинистр обороны РФ Шойгу пояснил, кого именно призовут на фронт в рамках частичной мобилизации
09:39, сегодняМВД проверит Аллу Пугачеву на предмет дискредитации ВС РФ
09:14, сегоднябилайн и главы регионов заключили соглашения о развитии цифровой среды по всей России
09:11, сегодня«Все хотят слышать от Путина это»: политолог Марков пояснил, как можно быстрее завершить СВО
08:51, сегодняВ Татарстане из пожара в общежитии спасли троих взрослых и двух детей, еще 47 человек спаслись сами
07:44, сегодня«Гей и лжец»: Маргарита Симоньян подтвердила свое заявление о сексуальной ориентации Галкина*
07:34, сегодня«Делаю это в одиночестве»: Пускепалис за две недели до гибели рассказал о главном страхе в жизни
07:25, сегодняРастолстевшая до неузнаваемости певица Наташа Королева обратилась в специализированную клинику
07:14, сегодняБывшая сотрудника СИЗО в ДНР рассказала, что россиянам-пленным не разрешали давать еду
06:56, сегодня«Больше возиться с ними не будем»: Кадыров заявил о новой тактике спецоперации на Украине
06:00, сегодняСчастье на пороге: Тамара Глоба назвала пять знаков Зодиака, которым повезет с 21 сентября
05:00, сегодняМногодетная Валя Исаева, родившая своего первенца в 11 лет, собралась разводиться с мужем из-за СВО
20:00, 20.09.2022Названа дата референдума в ДНР: Донецкая республика намерена присоединиться к России
19:00, 20.09.2022Вернули с того света: в Татарстане спасли мужчину, который висел на дереве с петлей на шее
16:00, 20.09.2022Гайд по ОРЗ от СберЗдоровья: как лечить и профилактировать ОРЗ
14:47, 20.09.2022Стало известно, по какой причине королеву Елизавету II похоронили в закрытом гробу
14:39, 20.09.2022Украинский экипаж оказался заживо замурованным в танке под Херсоном: крутили башней, просили спасти
14:30, 20.09.2022В Татарстане с октября вырастут суммы в платежках за ЖКУ: на сколько больше придется платить?
14:20, 20.09.2022Раджу и Ринтика передумали этапировать в Казань из «Чёрного дельфина» по делу ОПГ «Перваки»
14:07, 20.09.2022Актер Сергей Пускепалис погиб в страшном ДТП в Ярославской области
13:28, 20.09.2022Двухлетняя девочка внезапно умерла во время прогулки в детском садике
13:23, 20.09.2022Весь мир у ног: Глоба назвал единственный знак Зодиака, который станет любимчиком октября
13:22, 20.09.2022ВТБ снизил размер первого взноса по ипотеке до 10%
13:18, 20.09.2022Автомобиль вылетел в кювет на трассе в Татарстане: пассажир погиб, водитель сбежал
13:10, 20.09.20228 лет кошмара: жителя Татарстана отправили в колонию за изнасилования падчериц и родной дочки
13:01, 20.09.2022Сегодня в Татарстане простились с 23-летним Айдаром Газимовым, погибшим в зоне СВО на Украине
13:00, 20.09.2022Татарстанцы используют сервис безопасных расчетов Сбера
12:19, 20.09.2022Скончался директор Дворца спорта Казани Ринат Муслимов
11:12, 20.09.2022Через 20 лет после трагедии: стало известно, как сейчас живут дети и вдова Сергея Бодрова
11:00, 20.09.2022Звезда сериалов «Склифосовский» и «Глухарь» Владимир Шинов скончался в возрасте 54 лет
10:48, 20.09.2022Мать парня, который пытался в Казани изнасиловать 10-летнюю, заявила, что сын всегда был спокойным
10:37, 20.09.2022«Доигрался»: Певец Элвин Грей сильно перепугал поклонников, показав себя в полицейской машине
10:28, 20.09.2022Еще трое добровольцев из Татарстана погибли в зоне СВО на Украине: двое из них служили в Алга
10:21, 20.09.2022Банк «Открытие»: котировки золота обновляют минимумы нескольких лет
09:38, 20.09.2022Женщина пыталась похитить с детской площадки игравших во дворе детей
09:20, 20.09.2022Преимущества зарплатных карт Сбера, о которых вы могли не знать
09:11, 20.09.2022Политолог Гаспарян сообщил, почему Россия до сих пор не ударила по Генштабу ВСУ в Киеве
08:57, 20.09.2022Следком считает, что замглавы МЧС Татарстана Степущенко рискнул жизнями 120 тысяч человек
08:44, 20.09.2022Битва внедорожников: в страшном ДТП на трассе в Татарстане погиб человек
07:22, 20.09.2022Бывший офицер рассказал, как пьяные солдаты ВСУ расстреливали собственных сослуживцев
07:14, 20.09.2022Это не то, что кажется: главврач Боткинской больницы рассказал о симптомах очень странной ОРВИ
07:07, 20.09.2022105-летняя женщина рассказала, какой напиток помогает ей так долго жить
06:52, 20.09.2022Украинские военные разыскивают в захваченном Купянске тех, кто сотрудничал с Россией
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В Татарстане рано утром автобус насмерть сбил женщину на пешеходном переходе
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Министр обороны РФ Шойгу пояснил, кого именно призовут на фронт в рамках частичной мобилизации
МВД проверит Аллу Пугачеву на предмет дискредитации ВС РФ
Путин: в России сегодня объявляется частичная мобилизация
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Новости РОССИИ
11:47, сегодня«Не могу не сказать»: в Минобороны впервые с марта назвали число погибших в зоне СВО россиян
11:39, сегодня«Если призовут, ипотеку заплатите из своей новой получки»: в ГД высказались о частичной мобилизации
Профи - кубик рубик помощь
10:02, сегодняМинистр обороны РФ Шойгу пояснил, кого именно призовут на фронт в рамках частичной мобилизации
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09:23, сегодняПутин: в России сегодня объявляется частичная мобилизация
09:11, сегодня«Все хотят слышать от Путина это»: политолог Марков пояснил, как можно быстрее завершить СВО
07:14, сегодняБывшая сотрудника СИЗО в ДНР рассказала, что россиянам-пленным не разрешали давать еду
06:56, сегодня«Больше возиться с ними не будем»: Кадыров заявил о новой тактике спецоперации на Украине
05:00, сегодняМногодетная Валя Исаева, родившая своего первенца в 11 лет, собралась разводиться с мужем из-за СВО
20:00, 20.09.2022Названа дата референдума в ДНР: Донецкая республика намерена присоединиться к России
14:39, 20.09.2022Украинский экипаж оказался заживо замурованным в танке под Херсоном: крутили башней, просили спасти
13:28, 20.09.2022Двухлетняя девочка внезапно умерла во время прогулки в детском садике
09:38, 20.09.2022Женщина пыталась похитить с детской площадки игравших во дворе детей
07:22, 20.09.2022Бывший офицер рассказал, как пьяные солдаты ВСУ расстреливали собственных сослуживцев
07:14, 20.09.2022Это не то, что кажется: главврач Боткинской больницы рассказал о симптомах очень странной ОРВИ
06:52, 20.09.2022Украинские военные разыскивают в захваченном Купянске тех, кто сотрудничал с Россией
06:35, 20.09.2022«Ложитесь под любого за деньги»: что Жириновский прямо в лицо высказал Пугачевой 10 лет назад
12:07, 19.09.2022Ответственность нести не хотят: ВСУ не оправдали ожиданий США и ЕС при контрнаступлении
11:32, 19.09.2022Вышла оплатить интернет: небольшой осколок боеприпаса НАТО лишил 20-летнюю девушку обеих ног
15:18, 17.09.2022Женщина за деньги приводила к педофилу детей: оба изверга задержаны
09:43, 17.09.2022«Посмотрим, чем закончатся»: Путин прокомментировал заявления Киева о контрнаступлении
09:18, 17.09.2022Вильфанд пообещал аномальное бабье суперлето Татарстану
00:01, 17.09.2022Неизвестный мужчина ударил на улице женщину по голове и отобрал сумку с 5 миллионами
20:00, 16.09.2022Вот так находка: грибники нашли в лесу череп и женские красные трусы
19:00, 16.09.2022Программист зарубил экс-жену топором на глазах у тещи и дочки-подростка
16:11, 16.09.2022Генерала ФСИН сдала обиженная бывшая любовница: его обвинили в коррупции
16:01, 16.09.2022Так смогут не все: как в России живут супруги многоженцев
08:28, 16.09.2022Муж был щедр: опера МВД РФ рассказали о стоимости заказного убийства женщины с собакой
20:00, 15.09.2022Зажалили до смерти: тело искусанного пчелами мужчины нашли на пасеке
14:12, 15.09.2022Кадыров предложил главам регионов РФ срочно собрать по 1 тысяче добровольцев для победы в СВО
13:35, 15.09.2022Подросток внезапно впал в кому после операции на колене и умер
13:15, 15.09.2022Мужчина сбросил с балкона подругу жены ради счастья
11:02, 15.09.2022Подростки жестоко избили 12-летнюю школьницу из-за шапки с триколором
10:45, 15.09.2022Мужчина зверски убил стулом друга, который не смывает за собой в туалете
08:27, 15.09.2022Путин, ваш выход: украинский кризис вступает в самую опасную фазу
16:06, 14.09.2022Линия соприкосновения фронта перемещается все ближе к границам ЛНР
14:43, 14.09.2022Влезал через форточки и насиловал спящих: пойман серийный насильник, орудовавший 12 лет назад
07:47, 14.09.2022Вот так сюрприз: не подозревавшая о беременности школьница родила во время сбора на уроки
20:00, 13.09.2022Ветеран ФСБ предложил возродить СМЕРШ на бывших землях Украины
19:00, 13.09.2022Девочка, забеременевшая в 12 лет, стала самой юной вдовой в России: и ей пособия не положены
16:50, 13.09.2022В отделении банка нашли труп голого 30-летнего мужчины в одних трусах
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14:50, 13.09.2022Только три пути: The Conversation спрогнозировали, как Путин будет решать украинскую проблему
14:29, 13.09.2022В Кремле наконец дали ответ на вопрос о том, нужна ли сейчас России общая мобилизация
11:41, 13.09.2022Двое рабочих трагически погибли на стройке трассы М-12 Москва-Казань
09:40, 13.09.2022Депутат Госдумы Михаил Шеремет предложил провести в РФ общую мобилизацию, чтобы победить в СВО
08:14, 13.09.2022Разъяренная бестия: женщина чуть не умерла после драки с кошкой
08:05, 13.09.2022В Кремле не ответили, хватает ли России военных для СВО и будет ли в стране мобилизация
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10:21, 12.09.2022Врач-отоларинголог Зайцев назвал самые первые симптомы заражения в новую волну COVID-19
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15:31, 10.09.2022Девушка решила срезать дорогу до дома и провалилась в яму на мусульманском кладбище
15:21, 10.09.2022Хреновые обстоятельства: военкор Поддубный назвал отход ВС РФ из Изюма абсолютно верным решением
14:43, 10.09.2022Официально подтверждено отступление российских войск из Изюма и других населенных пунктов
10:22, 10.09.2022«Худой, свисает нарост»: в СИЗО мучительно умер онкобольной, не дождавшись лечения
10:03, 10.09.2022В легком 7-летней девочки нашли большой клубок ленточных червей
09:01, 10.09.2022В блиндаже не укрыться: Россия начала перебрасывать тяжелые огнеметные системы на Харьковщину
00:01, 10.09.2022По 9 тысяч с 10 сентября: названы категории россиян, которые получат новые выплаты
19:00, 09.09.2022Пропавшую школьницу нашли убитой на окраине села
15:44, 09.09.2022Кремль не комментирует ход СВО и ситуацию вокруг Балаклеи
15:22, 09.09.2022Депутат Госдумы от Татарстана обратился в СК, попросив наказать виновных в сносе памятников в Латвии
11:31, 09.09.2022Синоптик Шувалов назвал сроки наступления бабьего лета в Центральной России и Поволжье
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20:00, 08.09.2022«Безнадежно бестолковые идиоты»: Кадыров рассказал, что он думает о властях Украины
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14:07, 08.09.2022Минфин России предложил «приватизировать» пенсионные накопления граждан
11:36, 08.09.2022Умирала два дня: мать убила месячную дочь, положила тело в пакет и закопала в могиле отца
10:22, 08.09.2022Скопинский маньяк Мохов нашел свою любовь после отсидки: женщина говорит, что ничего о нем не знала
08:49, 08.09.2022Фото 10-летнего внука Владимира Путина впервые попало в СМИ
07:21, 08.09.2022Татары помогают: Татарстан возвращает к жизни разбитый Лисичанск в ЛНР
07:12, 08.09.2022Можно потерять десятки тысяч, если не спешить: с 1 октября с детскими пособиями произойдут изменения
16:38, 07.09.2022Вот такое кадетство: троих воспитанников кадетского корпуса обвинили в убийстве четвертого
15:06, 07.09.2022Путин шуткой про мерзнущий волчий хвост изящно пригрозил Европе оставить ее без энергии
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00:01, 07.09.2022Столько кур зарезали!: Путин рассказал историю о том, как повар в Кремле кормил его гребешками
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16:53, 18.05.2022Вместо Биг Мака будет Татбургер: Как казанцы отреагировали на окончательный уход McDonald's
20:16, 09.05.2022Без них у нас не было бы ни свободы, ни жизни, ничего: Как прошел Бессмертный полк в Казани?
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18:05, 27.04.2022Предательства мы не прощаем: Что думают казанцы о возвращении покинувших российский рынок брендов?
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18:44, 25.04.2022Проще выкинуть одежду и новую купить: Почему в Казани резко взлетели цены на средства для стирки
16:09, 22.04.2022Снились сочные стейки!: Корреспондент Prokazan.ru о том, каково было начать держать пост
18:40, 21.04.2022С ума сошли! Мы разоримся!: Жители Казани шокированы очередным повышением цен в транспорте
18:37, 20.04.2022Один раз сдал и втянулся: Житель Казани рассказал, как стал донором и ловит кайф от помощи людям
16:38, 12.04.2022Он сказал Поехали!: Что казанцы знают о Дне космонавтики и о подвиге Юрия Гагарина
18:26, 11.04.2022Скоро на лопухи перейдем: Почему в Казани массово скупают туалетную бумагу, а цены подняли в разы
19:26, 05.04.2022Ни в какие ворота уже, с ума сошли: В Казани резко подорожали овощи, покупатели в шоке от цен
18:26, 28.03.2022Все как на видео только без мордобоя: Дефицит сахара и соли в Казани реальность или просто паника?
16:12, 25.03.2022Мальчик, водочки нам принеси!: Возвращение Брата 2 в кинотеатрах Казани собрало аншлаг
11:34, 20.01.2022Это обычный вирус, что его бояться?: Что жители Казани думают про пятую волну коронавируса
12:37, 20.10.202111-летний житель Татарстана просто упал во дворе, но лишился ноги и теперь рискует лишиться жизни
11:15, 29.08.2021В Казани их много: где прячутся старинные клады в столице Татарстана
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17:01, 29.06.2021Живем, как в пещере: жители дома в Казани месяц сидят без газа из-за соседа, который пропал
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13:53, 08.06.2021Убьют: медики Зеленодольской ЦРБ заявили, что начальство кошмарит их так, что они боятся жить
12:17, 05.06.2021Он жив: гражданская жена пропавшего рыбака-казанца ищет его сама и подозревает криминал
11:57, 04.06.2021Приходите завтра: жители Казани жалуются на мебельщиков, которые их цинично обманывают
11:33, 31.05.2021Детский кешбэк: как жителям Татарстана отправить детей на отдых вдвое дешевле - инструкция
10:02, 31.05.2021Вы че творите?: житель Казани требует наказать банк за передачу его личных данных непонятно кому
15:25, 26.05.2021Он хотел подражать: мать обвиняемого в терроризме первоклашки из Казани рассказала, как было дело
13:45, 25.05.2021Перестать экономить: активист рассказал, что может сделать новый глава Метроэлектротранса Казани
14:38, 21.05.2021Думаю, меня хотели убить: полиция отказалась расследовать дело избитой жительницы Казани
14:15, 18.05.2021Нужно достать боль: психологи рассказали, как дети и родители переживают стрельбу в школе Казани
18:01, 14.05.2021Люди в страхе, стрелок добился цели, а где вы были?: активист в Казани пикетирует ФСБ, МВД, мэрию
16:54, 12.05.2021Когда вместо звонка раздаются выстрелы: стрельба в российских школах, или чему нас учит история
14:00, 06.05.2021В Казани бывших гаишников вышвыривают на улицу из служебного жилья как отработанный мусор
14:54, 28.04.2021У нее бывают заскоки: чиновника в РТ обвинили в избиении сотрудницы за ее отказ выйти на субботник
16:20, 27.04.2021Солите руль и не говорите о ДТП: названы мистические приметы водителей и пассажиров в Казани
15:17, 26.04.2021Сказали, ждать смерти: 9-летнему жителю Казани не могут помочь в России, но не все еще потеряно
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11:39, 15.04.2021Меньше миллиона не брали: на чем просчиталась дерзкая и неуловимая банда Бонни и Клайда из Казани
12:45, 13.04.2021Не виновен: беременная девушка осужденного за педофилию парня из Татарстана намерена защищать его
15:43, 06.04.2021Мне терять уже нечего: жительница Казани разоблачила мошенников, поджигающих дома ради страховки
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15:05, 16.10.2020Ситуация сложная, не скрываем: в больницах Казани копятся очереди, Минздрав просит не паниковать
11:30, 16.06.2020“Разве мы виноваты?”: как регистрация иностранцев в Казани переросла в беспорядки с участием полиции
16:02, 25.01.2019Казанцы перестали выбрасывать мусор на свалки, сортируя его дома
18:45, 05.07.2018«Нас поджигают, чтобы согласились»: Мать с ребенком-инвалидом переселяют из центра в Юдино