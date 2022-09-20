8 лет кошмара: жителя Татарстана отправили в колонию за изнасилования падчериц и родной дочки

Зеленодольский горсуд Татарстана вынес приговор 44-летнему мужчине, которого подозревали в изнасиловании двух падчериц и родной дочки. Все девочки были несовершеннолетними, не достигшими 14-летнего возраста.

О насилии стало известно в 2020 году в эфире программы "Пусть говорят", когда девочки обвинили отца в изнасилованиях и истязаниях.

Установлено, что с весны 2012 года по май 2020 года, на протяжении 8 лет, в селе Осиново Зеленодольского района РТ, мужчина неоднократно бил и насиловал падчериц и собственную дочь. Чтобы скрыть улики, мужчина уничтожил телефон и документы детей.

Мужчина не признал вину. Суд, согласившись с мнением гособвинителя, приговорил подсудимого к 18 годам в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на 2 года.