Весь мир у ног: Глоба назвал единственный знак Зодиака, который станет любимчиком октября

Павел Глоба назвал единственный знак Зодиака, который совершенно точно станет абсолютным счастливчиком в октябре 2022 года, Советский и российский астролог, предсказательназвал единственный знак Зодиака, который совершенно точно станет абсолютным счастливчиком в октябре 2022 года, пишет "Спорт КП" со ссылкой на видео прогноза эксперта.

Водолей

Представители этого знака сорвут куш и все звезды с небес в октябре 2022 года. Им улыбнется удача во всем, за что бы они ни взялись.

В работе заслуги Водолея наконец заметят, ему предложат повышение, рост доходов также не заставит себя ждать.

Если Водолеи захотят рискнуть, то вполне могут купить лотерейный билетик, он непременно принесет выигрыш.

Деньги придут даже из неожиданных источников. Как говорится в прогнозе Глобы, важно лишь уметь благодарить Вселенную за подарки и разумно тратить то, что вы получите в октябре.

Водолеи наконец смогут навести полный порядок в личной жизни. Одинокие представители знака в октябре повстречают свою вторую половинку. Семейные обретут дома гармонию и ощутят, что их стабильные и давние чувства расцвели новыми красками.