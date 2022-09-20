Через 20 лет после трагедии: стало известно, как сейчас живут дети и вдова Сергея Бодрова

Прошло ровно 20 лет с момента трагедии в Кармадонском ущелье. И сейчас журналисты выяснили, как складывается сейчас жизнь вдовы и детей Сергея Бодрова-младшего, который не вернулся со съемок фильма "Связной".

Родные до сих пор не могут смириться. Официально Бодров не считается погибшим, он числится пропавшим без вести, как и остальные члены съемочной группы, которые попали под сход ледника Колка в Северной Осетии в 2002 году.

Труп актёра так и не удалось найти. У артиста остались жена Светлана, дочь Ольга и сын Александр.

Мальчик отца не помнит. Он родился незадолго до трагедии. Все, что он знает о папе, он знает из рассказов родни и друзей.

Дочь Ольга решила пойти по стопам отца. Она поступила в ГИТИС, где училась на режиссёрском факультете в мастерской Леонида Хейфеца. Ольга Бодрова после получения образования пробовала силы в роли телеведущей. Дочь звезды боевика "Брат" снималась в нескольких фильмах, включая драматическую картину "Море волнуется раз" Николая Хомерики, премьера которой состоялась в 2021 году.

Ольга уже замужем. Ее супруг - Сергей Быстров.

Вдова Бодрова так и не вышла замуж повторно. Она до сих пор не может допустить мысли, что место Сергея в ее жизни способен занять хоть кто-то другой, сообщают "Актуальные новости".

Сын актёра Александр увлекается музыкой. Парень выпустил три мини-альбома и неоднократно принимал участие в фестивалях. Сын Сергея Бодрова отличается скрытностью и отказывается общаться с журналистами.