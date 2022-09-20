Звезда сериалов «Склифосовский» и «Глухарь» Владимир Шинов скончался в возрасте 54 лет

Актер Денис Матросов сообщил несколько часов назад о смерти коллеги - актера Владимира Шинова, сообщает портал StarHit.

Владимиру было 54 года. Причина его смерти не уточняется. Но известно, что в последнее время звезда "Склифосовского" и "Глухаря" боролся с серьезным заболеванием.

"Не стало Вовки, однокурсника Владимира Шинова. Светлая тебе память! Вовка, тебе выпало тяжелое испытание, но ты держался. Ты очень не хотел нас огорчать. Лети к Богу!" — сообщил Денис Матросов в личном блоге.

Поклонники и зрители сериала и других фильмов с участием Владимира выражают соболезнования в сети. Некоторые из них не знали его имени, но абсолютно каждый знал его в лицо, помнил его роли и наслаждался творчеством артиста.

В фильмографии Владимира Шинова около 50 киноработ, в числе которых не только сериал "Склифосовский", но и роли в "Менте в законе", "Тихом Доне", "Джуне" и прочих.