Еще трое добровольцев из Татарстана погибли в зоне СВО на Украине: двое из них служили в Алга

Еще трое добровольцев из Татарстана погибли в зоне СВО на Украине. Среди них - двое бойцов именно батальона "Алга" и один боец из отряда "Барс". Похороны погибших прошли в Бугульминском, Лениногорском и Пестречинском районах РТ, сообщает "Казанский репортер".

Самый молодой из погибших - 26-летний Владислав Вавилов. Уроженец Бугульмы поехал на Украину в составе батальона "Алга". Погиб 11 сентября, 18 сентября был похоронен в поселке Акбаш. У него остались дочь и жена.

Его сослуживец по батальону "Алга" Радик Мортазин из Лениногорского района был командиром минометного взвода. Погиб 8 сентября в Херсонской области. 48-летнего Радика похоронили 17 сентября в Тимяшево.

Сержанту Николаю Савельеву из Пестречинского района было 53 года. 26 августа он присоединился к формированию "Барс". Боец погиб 6 сентября. Траурная церемония прошли в селе Богородское.