Преимущества зарплатных карт Сбера, о которых вы могли не знать

Зарплатная карта Сбербанка с каждым днем становится популярнее. При ее наличии открывается мир привлекательных предложений от сервисов Сбера, пониженные ставки на услуги банка и другие бонусы. Сегодня мы подготовили для вас подборку интересных преимуществ карты Сбера, о которых многие возможно еще не знают.

Онлайн сервис расчётных листков

Сбер предоставил возможность компаниям — участницам зарплатных проектов с банком направлять своим сотрудникам расчётные листки в электронном виде. Полноценно сервис стал доступен клиентам со 2 июля.

Сотрудник может в любой момент посмотреть расчётный листок в личном кабинете зарплатного клиента в мобильном приложении Сбербанк Онлайн, он находится в разделе «Поступления». Работодатель избавлен от необходимости распечатывать данные на бумаге и организовывать их передачу сотрудникам. Процедура максимально упрощена: данные загружаются работодателем пакетно через интерфейс СберБизнес. После этого сотрудникам приходят push-уведомления. Новая услуга бесплатна и для компаний, и для сотрудников.

Из дебетовой карты в «зарплатную»

Сегодня жители Татарстана имеют возможность самостоятельного перевода своих дебетовых банковских карт в статус «зарплатная». Так, имея банковскую карту, при помощи мобильного приложения Сбербанк Онлайн, можно стать клиентом-участником зарплатного проекта Сбера. Для самостоятельного переоформления статуса и функционала карты клиенту достаточно зайти в приложение Сбербанк Онлайн → выбрать действующую дебетовую карту Сбера→ «Настройки» → «Сделать карту зарплатной» → сформировать заявление и передать его в бухгалтерию по месту работы. После первого зачисления зарплаты на банковскую карту банк подтвердит новый статус карты через СМС-уведомления.

Деньги до зарплаты

Клиенты, получающие зарплату на карту Сбербанка, могут быстро и просто получить деньги до зарплаты. Новый удобный сервис реализован с помощью краткосрочного займа. Чтобы им воспользоваться, достаточно подать заявку в мобильном приложении Сбербанк Онлайн: банк рассмотрит её за пару минут и сразу же перечислит деньги на карту. Получить до зарплаты можно от 1000 до 30 000 рублей. Если клиент берёт, например, 10 000 рублей, то вернуть через месяц нужно будет не более 10 170 рублей.

Такой сервис расположен в разделе «Мои привилегии» в профиле клиента приложения Сбербанк Онлайн, а также в разделе кредитования на главном экране.

Напомним, что зарплатные клиенты Сбербанка имеют и другие привилегии. Например, повышенные бонусы СберСпасибо, выгодные ставки по кредиту и ипотеке, возможность оформить подписку СберПрайм на 3 месяца за 1 рубль, промокоды на скидку в СберМегаМаркете, СберМаркете и ЕАПТЕКЕ и т. д. В Сбербанк Онлайн все привилегии для зарплатных клиентов хранятся в одном месте. Чтобы воспользоваться предложением, зайдите в приложение, нажмите «Профиль» в левом верхнем углу, зайдите в «Бонусы и привилегии», выберите зарплатную карту, перейдите во вкладку «Зарплата на Сбер», нажмите «Смотреть всё», выберите нужное предложение банка или партнёров и следуйте подсказкам.