Политолог Гаспарян сообщил, почему Россия до сих пор не ударила по Генштабу ВСУ в Киеве

Российский политолог Армен Гаспарян заявил, что знает ответ на вопрос, почему Россия до сих пор не ударила по Генштабу ВСУ в Киеве. Об этом сообщает издание "Украина.ру".

По его словам, российской армии нет ровным счетом никакого смысла наносить такие удары, поскольку все совещания Зеленского, МИДа, Генштаба, Минобороны, Офиса президента проводят давно в формате онлайн.

Украинские власти боятся, что последует удар от России по центрам принятия решений. Однако нанести удар можно было по Изюму, когда туда наведался Зеленский. И политолог не понимает, почему Россия этого не сделала.

"Для меня это загадка. Я не знаю – почему. Сначала мне говорили, что – мы не хотели, чтобы пострадали люди. Так там не было людей. Там был Зеленский, и были нацисты. Кого мы в результате оберегали-то, я вот этот момент так и не уяснил", — ответил политолог.