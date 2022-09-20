Бывший офицер рассказал, как пьяные солдаты ВСУ расстреливали собственных сослуживцев

Бывший украинский офицер, старший лейтенант Валерий Гнатенко заявил, чт солдаты ВСУ расстреливали без жалости собственных сослуживцев, находясь под воздействием алкоголя и наркотиков, пишет РИА Новости.

"Видел, когда своих расстреливают. За просто так. Потому что "обдолбятся" или "оббухаются", и начинается, для забавы (...) За людей, по сути, никто так и не считал. Там свои валили… не доходя до фронта", — отметил он.

В какой-то момент офицер решил покинуть территорию Украины и направился в Россию.