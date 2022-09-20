105-летняя женщина рассказала, какой напиток помогает ей так долго жить

105-летняя жительница Канады назвала напиток, который, по ее мнению, и обеспечивает ей столь долгую жизнь, сообщает СВС.

Флорентина Джонстон, проживающая в городе Сент-Джон, провинция Нью-Брансуик, родилась 16 сентября 1917 года на острове Кейп-Бретон. В 17 лет она выучилась на стенографистку и устроилась работать в Нью-Брансуикский музей, где перепечатывала описания экспонатов.

Потом Флорентина трудилась в нефтяной компании, вышла замуж и родила троих детей. Сейчас у нее пять внуков и 10 правнуков.

Говоря с прессой о секрете своего долголетия, женщина рассказала о своем любимом напитке.

"Выпейте стакан рома ночью, часа в четыре. Это лучше всех на свете таблеток!" — заявила 105-летняя долгожительница.

Несмотря на преклонный возраст, Джонстон очень активна, обожает общаться с родными и друзьями и обязательно читает какой-нибудь детектив.

"Один мужик как-то спросил меня, что я ищу, может быть, любовный роман? А я сказала: "Да ну тебя! Мне нужно убийство! Что-нибудь пострашнее!"" — посмеялась канадка.