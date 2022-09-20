Осужденный Михаил Ефремов рассказал, какие перемены случились с ним в колонии

Актер Михаил Ефремов продолжает отбывать срок за смертельное ДТП в Москве. Он сидит в исправительной колонии в Алексеевке. По словам актера, он нашел там единомышленников. Также Ефремов признался, что на многие вещи начал смотреть с принципиально новой стороны, иначе.

Сейчас у Михаила достаточно времени, чтобы подумать, провести переоценку ценностей. Он нашел общий язык с другими заключенными, сообщает издание StarHit.ru.

"Я на воле относился нормально к людям, которые прошли через лишение свободы. Думаю, сейчас, когда выйду на волю, буду относиться еще лучше, потому что это все-таки большой опыт", — сказал Михаил Ефремов.

Условия содержания актера полностью устраивают. В колонии он работает, много читает, внутренний распорядок не нарушает. Он считает, что важен не режим, а внутреннее желание человека исправиться и стать лучше.

Михаила Ефремова приговорили к 7,5 годам колонии. Не исключено, что Ефремов имеет право выйти по УДО.