Беременную внучку Людмилы Гурченко могут лишить родительских прав на дочь

Внучка знаменитой актрисы Людмилы Гурченко Елена Королева попала в трудную ситуацию. 38-летнюю женщину в "интересном" положении бросил муж, а теперь органы опеки могут отобрать у беременной Елены старшую 14-летнюю дочки Таю.

Безработная Елена обо всем рассказала корреспондентам НТВ.

Инспекторы ПДН, по ее словам, нагрянули в гости в бабушкину роскошную квартиру после сообщений СМИ о том, что внучка актрисы захламила элитную жилплощадь в центре столицы.

"Они пришли без предупреждения. Мы были дома. Сотрудник полиции „ксиву“, как это полагается, вообще не предоставила. Сотрудник полиции была в штатском, не по форме абсолютно", — вспомнила неожиданный визит Елена Королева.

Инспекторы оценили состояние жилья, назвав условия для проживания бардаком и антисанитарией. Беременная женщина получила предупреждение, что в такой ситуации может потерять родительские права на свою дочь-подростка.