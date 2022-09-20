Лариса Гузеева пошловато пошутила про народы Кавказа в эфире «Голос 60+»

Заслуженная артистка России, 63-летняя актриса и телеведущая Лариса Гузеева допустила пошловатую шутку о кавказцах в эфире "Голос 60+".

Она в свойственной ей хабальной манере пошутила над одним из конкурсантов - Нодари Гвиниашвили.

Гузеева назвала его "горячим мужчиной" и подчеркнула, что рядом с ним опасно находиться.

"Я однажды так вот постояла с кавказцем и на тебе — Георгий, мальчику 30 лет", — произнесла артистка.

Стоит отметить, что вторым мужем Гузеевой был актер и сценарист Каха Толордава, в браке с которым звезда "Жестокого романса" родила сына Георгия. Брак пара зарегистрировала за несколько дней до его появления на свет. Спустя непродолжительное время артистка подала на развод.