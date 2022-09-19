В Казани двое студентов арестованы за разбойное нападение на мужчину и убийство прохожего

В Казани суд арестовал двоих студентов, которых обвиняют в разбое и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть, об этом сообщает "Бизнес Онлайн" со ссылкой на источник в Советском районном суде Казани.

Следователи установили, что все случилось в ночь на 15 сентября. 18-летний Карим Гарифуллин и 16-летний парень, имя которого не сообщается ввиду его несовершеннолетия, ночью на улице Арбузова встретили 61-летнегому мужчину.

Они начали угрожать, отобрали электронные часы и деньги в размере 2 тысяч рублей.

Позднее на автобусной остановке на Сибирском тракте парни напали на другого прохожего и нанесли множество ударов по телу и голове. Мужчина скончался на месте нападения. Оба парня были в нетрезвом виде.

Советский суд отправил Гарифуллина в СИЗО, а несовершеннолетнего подельника — под домашний арест.