Сауны и мальчики: Хованский заявил, что Иван Ургант - гей и привел доказательства

Ранее осужденный в РФ блогер, потом освобожденный и выпущенный из СИЗО, Юрий Хованский открыто обвинил телеведущего Ивана Урганта в нетрадиционной сексуальной ориентации.

По словам Юрия Хованского, Иван Ургант является геем и умело скрывает это. О нетрадиционной сексуальной ориентации ведущего блогер рассказал, придя на интервью к Ксении Собчак.

Хованский заявил, что семья Урганта - лишь оправдание, которое позволяет жить своей жизнью без подозрений со стороны общественности. На самом деле, считает блогер, Ваня - частый гость сауны, в которой оказывают специфические услуги "молоденькие мальчики".

"Отвечать за слова не готов. Мать моей тогдашней женщины занималась поставками раков в элитные сауны и, собственно, видела все", – объяснил Хованский.