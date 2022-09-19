Мужчина с ножом напал на невесту со спины на свадьбе и ударил ее отца

В Квебеке, в Канаде, мужчина напал на невесту с ножом со спины, а также нанес удары ее отцу, пишет La Ronge Northerner.

27-летний агрессор был одним из гостей на свадьбе. Пока шло торжество, он, по предварительной информации, поссорился со своей женой. Он взял нож и набросился со спины на невесту, а потом и на ее отца.

Гости, которые находились на свадьбе, вызвали полицию и скорую помощь, пишет "МК". Пострадавших доставили в больницу и оказали медицинскую помощь, их жизни ничего не угрожает.

Нападавшего поймали в лесном массиве неподалеку. По данному факту правоохранительные органы проводят проверку и выясняют обстоятельства случившегося.