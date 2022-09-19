Банк «Открытие» зафиксировал ставку по кредиту наличными для всех на уровне 8,9%

Банк «Открытие» зафиксировал ставку по потребительскому кредиту для всех категорий заемщиков, предвосхитив решение Банка России по ключевой ставке. Заседание совета директоров ЦБ, на котором будет рассмотрен данный вопрос, состоится 16 сентября. Клиенты могут оформить кредит в «Открытии» на любые цели по единой ставке 8,9%* годовых на весь срок кредитования. Это одно из лучших предложений на рынке.

Кредит наличными в банке «Открытие» можно оформить на сумму до 5 млн рублей на срок до 5 лет. Фиксированная ставка для всех клиентов составит 8,9% годовых. Получить деньги можно на любые цели, в том числе для рефинансирования действующих кредитов.

Оформив кредит, заемщик получит дебетовую карту Opencard с бесплатным обслуживанием и кешбэком, которым можно компенсировать часть процентов по кредиту или вернуть стоимость покупки. Для получения кредита не обязательно приходить в отделение банка — дебетовая карта с начисленной суммой может быть доставлена в любое удобное заемщику место.

«Пока рынок ожидает очередного снижения ключевой ставки, мы уже сделали кредит наличными на любые цели еще более выгодным для заемщиков. Больше не будет никаких «от», клиенты получат ту ставку, которая заявлена банком. Кредит по ставке 8,9% — одно из самых привлекательных предложений на российском рынке, а простота и скорость оформления позволят получить деньги буквально за считанные минуты», — говорит Михаил Чамров, лидер трайба «Кредитование» банка «Открытие».

Подать заявку на кредит можно как онлайн — на сайте open.ru, в мобильном приложении или интернет-банке, так и в любом офисе «Открытия». Решение банк примет за 3 минуты.

Полный список всех условий и преимуществ потребительского кредита доступен на сайте банка.

*с учетом страхования. Банк оценивает и принимает решение о выдаче кредита индивидуально на основе риск-профиля каждого клиента.