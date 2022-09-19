«Ржавый дуршлаг»: мэр Казани Метшин нашел меткое сравнение для состояния теплосетей

Мэр Казани Ильсур Метшин заявил, что в бюджете города нет средств на ремонт коммунальных сетей в столице Татарстана. А их состояние на сегодня весьма плачевное, заявил Метшин. Он нашел меткое сравнение, назвав состояние теплосетей "хуже ржавого дуршлага".

"К сожалению, на прошлой неделе произошла еще одна крупная авария на третьем Северном коллекторе, на улице Чистопольская. Инвестпрограмма нашего "Водоканала" исчерпана. Хорошо, что подобные инциденты происходят без жертв, не упал автобус, не упал человек или транспортное средство. Наши сети изношены хуже ржавого дуршлага. Конечно же, нужна федеральная программа по замене сетей теплоснабжения", — сказал мэр Казани.

Проблема есть, варианты решения есть, но денег на это, по словам градоначальника, нет. С казанцев же за прошлый год собрали аж 175 миллиардов рублей налогов.

"Поэтому мы просим вернуть нам деньги федеральными программами на ремонт сетей", — подытожил глава города.