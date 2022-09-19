Дождь дождем, а обед по расписанию: Чем запомнился фестиваль Вкусная Казань

В столице Татарстана прошёл фестиваль «Вкусная Казань». Его организовали рядом с Дворцом земледельцев. На два дня 17 и 18 сентября пред дворцовой площадью стала центром гастрономического путешествия.

За это время жители и гости города смогли посетить более 60 различных FOOD павильонов.Кроме того, они своими глазами увидели настоящую кулинарную битву между гастрономическими изысками и национальными блюдами.

Всего же за два дня фестиваль поселили порядка 30 тысяч человек. Кроме того, ими было съедено 10 тонн еды и выпито две тысячи литров напитков. Также перед гостями мероприятия представили «царь-самовар», который вмещал в себя 300 литров чая.

По словам одного из участников фестиваля, за два дня им удалось продать 600 килограмм мяса и за один день приготовить 6 казанов с пловом.

- Честно говоря, мы не ожидали такого количества людей на фестивали, с содроганием ждём завершения, чтобы подчитать нашу прибыль,- говорит участник «Вкусной Казани».

На самом фестивале каждый мог найти то, что ему по душе. Перед гостями были представлены как национальные татарские блюда, так и высокая итальянская кухня. Однако любителям стритфуда тоже нашлось место, ведь для них были фургоны с фостфудом разных стран.

Что же с ценой?

Самая минимальная цена на блюда была примерно 400 рублей. Именно столько стоили бургеры. Любителям шашлыка пришлось за несколько кусочков отдать 800 рублей. А напитки начинались от 80-120 рублей.

В основном на фестивали были люди среднего возраста, но и студентов, школьников тоже можно было встретить и довольно часто. Судя по данным опрошенных студентов, школьников для них этот фестиваль показался дорогим. Однако это не стало для какой-то большой проблемой, ведь они хотели просто познакомится с разными кухнями и посетить мастер - классы.

Стоит отметить, что к прилавкам выстраивалась большая очередь. Но если в первый день погода радовала посетителей, то во второй день фестиваль проходил под дождём. Однако погодные условия не смогли уменьшить поток гостей на мероприятии. Людей было ничуть не меньше чем в первый день.

- Знаете, дождь дождём, а обед по расписанию, да и тем более, разве такие мероприятия часто проходят чтобы их пропускать. Я в свои 82 года сюда каждый день бы ходила,- отмечает Зинаида Викторовна, одна из самых старших посетительниц фестиваля.

Отметим, что финальный день «Вкусной Казани» завершился небольшим концертом и интерактивом с пришедшими гостями. По завершению некоторые прилавки могли и бесплатно угостить людей, что стало неожиданным бонусом. Особенно если это были горячие напитки.