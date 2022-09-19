На старт: Тамара Глоба назвала четыре знака Зодиака, которых ждет финансовый взлет в конце сентября

Тамара Глоба представила финансовый прогноз на конец сентября 2022 года, в котором отметила, что четыре знака Зодиака ожидает фантастический финансовый взлет. Об этом Российский астрологпредставила финансовый прогноз на конец сентября 2022 года, в котором отметила, что четыре знака Зодиака ожидает фантастический финансовый взлет. Об этом пишет "ТопНьюс"

Овен

Овны в конце сентября получат возможности укрепить и нарастить свое материальное состояние, если будут достаточно целеустремленными и напористыми. По мнению астролога, такое поведение принесет им успех в деловой сфере, руководство оценит это и вознаградит Овнов весьма щедро.

Рак

Раки получат почти неограниченные возможности нарастить свой финансовый запас, и все будет зависеть непосредственно от поведения представителей знака. Если им очень нужны деньги, считает астролог, нельзя упускать шансы прямо или косвенно заработать.

Лев

Львам в конце сентября обеспечен вполне спокойный и благоприятный финансовый период, когда можно не опасаться потерь и нецелесообразных трат. По прогнозу Глобы, Львы должны четко структурировать и систематизировать свои действия, только такой подход позволит им рассчитывать на скорый и стремительный рост доходов.

Стрелец

Стрельцы замыкают четверку счастливчиков. Они получат в конце сентября выгодные предложения о работе, подработке, которые принесут существенное улучшение материального положения знака.