Попадос: в Казани хозяин машины запер пьяного автомобильного вора в салоне

Минувшим вечером в Казани владелец автомобиля с явно железными нервами заметил, что в его машину забрался неизвестный и копается в его вещах. Водитель не стал психовать и бить незнакомца, он просто запер его в салоне и вызвал полицию, сообщает "Татарстан-24".

До приезда ППС вор так и не смог покинуть машину, ставшую тюрьмой. Выяснилось, что незадачливый вор был пьян и не смог объяснить стражам порядка, как он вообще оказался внутри машины.

"Можно я выйду? Убегать не стану", - упрашивал нарушитель.

В подробностях произошедшего будет разбираться следствие в отделе полиции, куда и доставили задержанного.