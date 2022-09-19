В Казани водитель автомобиля Chevrolet Tahoe сбил школьницу на пешеходном переходе. Все случилось, по данным "Татарстан-24" на пересечении улице Гагарина и Восход.

Водитель заявил, что он не виноват, виновата сама школьница, которая переходила дорогу на запрещающий, красный, сигнал светофора. Он же, по словам водителя, двигался на разрешающий ему движение зелены и никуда не спешил. Он просто не ожидал, что ребенок неожиданно появится перед машиной.

Школьницу увезли в больницу. По предварительным данным, у неё ушибы и ссадины. В подробностях произошедшего будут разбираться сотрудники ГИБДД.