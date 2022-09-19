СМИ: в Казани взрослый парень попытался изнасиловать 10-летнюю девочку

В Казани на улице Хибинской взрослый парень попытался изнасиловать 10-летнюю девочку, которая вечером вышла в магазин.

Как только ребенок вышел из подъезда жилого дома, парень набросился и потащил школьницу в кусты.

Девочка пыталась отбиться и пообещала нападавшему 10 тысяч рублей, если он отпустит ее. Это сработало: парень оставил ребенка в покое, она смогла убежать домой, где рассказала о случившемся дедушке.

Хулигана задержали и доставили к месту происшествия для следственного эксперимента, сообщает Telegram-канал Mash Iptash. Обстоятельства инцидента устанавливаются.