В США арестовали школьную учительницу из Калифорнии, которая обвиняется в изнасиловании девочки-ученица. Само изнасилование произошло три года назад, но ход делу был дан только сейчас, пишет Naughty Teacher List.

25-летняя школьная учительница была арестована после того, как в полицию пришла молодая женщина, признавшаяся, что в 2019 и 2020 года до нее домогалась педагог. Тогда она была несовершеннолетней ученицей.

Согласно опубликованным судебным данным, учительнице предъявлено семь обвинений, среди которых значатся "сексуальное проникновение с применением силы" и "оральное совокупление" с лицом, не достигшим 18-летнего возраста.