Украинский офицер рассказал, как батальон ВСУ перестал существовать всего за 3 дня

Старший лейтенант 58-й бригады ВСУ Олег Рожковский, попавший в плен к бойцам ЧВК "Вагнер", заявил, что ВСУ действительно несут ужасающие потери и уже не выходят на передовые позиции, включая Артемовск, сообщает РИА Новости со ссылкой на показания пленного офицера.

По словам Рожковского, большая часть силовиков ВСУ в районе Артемовска сейчас - отказники, которые не хотят идти на позиции из-за боязни погибнуть, ведь число убитых и раненых, по словам офицера, очень большое.

"Много таких, которые отказываются идти на переднюю линию", — отметил офицер.

С теми, кто не хочет выполнять приказы командиров, работают замполиты и военная прокуратура.

"Из 70 мобилизованных граждан лишь 10 могли использовать автомат", - отметил Рожковский.

Подготовка призванных заняла всего одну неделю, а потом их сразу доставили в зону активных боевых действий. По словам офицера, полный батальон ВСУ численностью около 350 человек перестал полностью существовать всего за три дня.

"Люди не обученные, не подготовленные. При мне приехала 127-я бригада территориальной обороны [украинские силовиков]. Такие же мобилизованные, они три дня были в боевых действиях и батальон перестал существовать", — заключил Рожковский.