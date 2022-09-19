Светлана Лобода впервые вышла на связь после информации о покушении на убийство

Певица Лобода впервые вышла на связь после сообщений о покушении на убийство в Латвии. Она в социальных сетях назвала эту информацию фейком и ложью.

На минувшей неделе в Сети появились сообщения о покушении на Лободу, сообщает StarHit.

СМИ со ссылкой на анонимный источник заявили, что все случилось в Латвии, где сейчас живет опальная певица.

"Меня уничтожили. Я как маленький ребенок, который потерялся",- заявляет Лобода, объясняя, что ей запретили въезд в Россию и вычеркнули ее из числа любимых в РФ звезд.