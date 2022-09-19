Неизвестный посягнул на гроб с телом королевы Елизаветы II во время прощания с ней

Неизвестный мужчина посягнул на гроб монаршей особы во время прощания с умершей королевой Елизаветой II.

Уже несколько дней нескончаемой толпой к гробу идут десятки тысяч людей, проститься с королевой могут все желающие, предварительно отстояв в длинной очереди около 12 часов.

По сообщению StarHit, церемония не обходится без происшествий. Мужчина попытался сорвать с гроба знамя.

Присутствующие заметили, как подозрительный мужчина стремительно обходит очередь и буквально прорывается к месту, где стоял гроб. Как выяснилось, хулиган намеревался забрать с гроба Елизаветы королевское знамя.

Попытка не удалась, полицейские отреагировали быстро, схватили злоумышленника.

О мотивах мужчины пока ничего не сообщается, сам он хранит молчание.