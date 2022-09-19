Певица Нюша призналась, что муж Игорь Сивов изменял ей, и рассказала, как справилась с этим

Певица Нюша призналась, что год назад муж Игорь Сивов решился на измену. Именно тогда стало известно о том, что певица беременна во второй раз, сообщает "Teleprogramma.pro".

Сейчас второму ребенку Нюши 9 месяцев. И певица пережила глубокий кризис в отношениях в семье из-за измены супруга.

В интервью для Светланы Бондарчук Нюша поделилась своими знаниями в разных сферах и о том, как духовно развивается. Однако затем она неожиданно призналась о том, что совсем недавно пережила измену в браке. Тогда она была беременна от Игоря Сивова, поэтому становится ясно, что кризис в отношениях у Нюши возник именно с ним.

"В наших отношениях произошла измена. Я бы не хотела погружаться в подробности, как в некое грязное белье, этой ситуации. Но я считаю, что важно об этом говорить, а не оставлять эти темы за дверью, потому что это происходит в жизни миллионов людей", – призналась звезда.

Нюша добавила, что такая ситуация может случиться с каждым, а виноваты в ней всегда оба человека. Важно простить и отпустить ситуацию.