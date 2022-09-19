Политик Владимир Жириновский предвидел дату окончания спецоперации на Украине

Умерший 6 апреля политик Владимир Жириновский, оказывается, предвидел дату окончания военной спецоперации России на территории Украины.

Жириновский оставил немало политических предсказаний, некоторые из них уже сбылись, а потому его недаром считают не только политиком, но и предсказателем, провидцем, пишет "МК".

По словам депутата Госдумы Светланы Журовой, Жириновский обладал редким даром.

"Действительно, яркий человек. Думаю, все будут использовать это слово, вспоминая Владимира Вольфовича. Для меня это был человек, которого можно было слушать, и всё, что он говорит, на каком-то этапе жизни казалось фантазией, а потом фантазии превращались не в фантазии. У него был дар. Политик, имеющий дар предвидения, это фантастическое качество", — сказала Журова.

О спецоперации на Украине политик успел сказать не так много. Она началась, когда тот лежал в больнице, его госпитализировали в начале февраля 2022 года. Однако сейчас стало известно, что он предсказывал сроки окончания СВО.

"Подождите 19 сентября. Все заглохнет до марта 2024 года, а затем снова будет обострение, когда будут выборы президента", - сообщил тогда Владимир Вольфович.