По 14 000 рублей зачислят на карту: Кому придет новое пособие от ПФР

Новое денежное пособие от Пенсионного фонда (ПФР) начнет поступать многим россиянам уже с понедельника, 19 сентября. Средний размер начислений в ряде случаев составит порядка 14 тысяч рублей. А рассчитывать на получение денег смогут многие граждане, которым раньше выдачу средств все-таки одобрили, сообщает PRIMPRESS.

По словам специалистов, уже с понедельника новые денежные выплаты от ПФР начнут поступать многим российским гражданам. Это будут семьи, в которых воспитываются дети определенного возраста.

С недавнего времени государство начало платить новые пособия родителям, которые воспитывают детей в возрасте от восьми до семнадцати лет. При этом выплату могут получить только нуждающиеся семьи. Средний доход на одного члена семьи должен быть ниже прожиточного минимума. А в требованиях по имуществу указано, что у семьи не может быть больше одного автомобили, гаража или дачного дома.

Тем, кому выдачу пособия одобрили на этой неделе, деньги начнут перечислять на банковские карты уже с 19 сентября. Средства будут приходить в течение пяти рабочих дней с момента одобрения пособия.

А размер начислений будет зависеть от степени нуждаемости семьи. Максимум это может быть 100 процентов от прожиточного минимума на детей, который установлен в каждом конкретном регионе.