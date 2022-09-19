Напоили и надругались: 15-летняя девочка была изнасилована двумя мужчинами

В Санкт-Петербурге правоохранительные органы разыскивают подозреваемых в изнасиловании 15-летней россиянки. Об этом сообщает портал Фонтанка.ру.

Инцидент произошел 15 сентября 2022 года рядом с домом на набережной реки Черной. В дежурную часть поступила информация о том, что на берегу реки мужчина пытается изнасиловать девушку.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили там несовершеннолетнюю россиянку, находившуюся в состоянии опьянения. Девушка рассказала, что она распивала алкоголь с двумя мужчинами, которые после надругались над ней.

Пострадавшую госпитализировали в состоянии средней тяжести. После оказания первой помощи подростка направили на амбулаторное лечение.

В настоящий момент правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.