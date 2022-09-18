Получат все без исключения: Пенсионерам обещали новые выплаты уже с 19 сентября

Пенсионерам страны рассказали о денежных суммах, которые гарантированно будут приходить им на счет. Получить такие средства смогут все без исключения пенсионеры, которые нигде не работают. Но в ряде случаев средства будут положены и работающим пожилым, сообщает PRIMPRESS.

Получить дополнительные средства в ближайшее время смогут пенсионеры с низкими пенсиями. Речь идет о гражданах, пенсии которых не доходят до уровня прожиточного минимума, установленного в регионе проживания пенсионера.

Если пенсия человека изначально назначена в размере ниже минимума, ему добавляют социальную доплату к пенсии. С помощью нее пенсионерам гарантируется минимальный объем денег, а сама доплата выступает в качестве гарантии стабильности.

Средства будут приходить пенсионерам отдельно от основной пенсии. Рассчитывать на доплату могут все без исключения пожилые граждане, которые официально нигде не трудятся. Но получить дополнительные деньги могут и работающие пенсионеры: в том случае, если они оформлены в качестве самозанятых.

По словам специалистов, средний размер такой доплаты, который доводит пенсию до минимального уровня, составляет порядка двух тысяч рублей. Но в зависимости от исходного размера пенсии доплата может быть как меньше, так и больше.