Каждый получит по 16 000 рублей с 19 сентября: Деньги придут на карту «Мир»

С 19 сентября на счета россиян начнет поступать новая денежная выплата в размере около 16 тысяч рублей. Деньги будут приходить только на банковские карты национальной платежной системы «Мир». А получит их каждый, кто обзавелся определенным званием и подал заявление, сообщает PRIMPRESS.

По словам специалистов, речь идет о денежной выплате, получить которую могут граждане, проявившие свою гражданскую сознательность. Такие люди в свое время много раз помогали станциям переливания крови в деле пополнения их запасов. А теперь они могут за это получать деньги от государства.

Правом на выплату обладают все, у кого есть звание почетного донора. Такое звание выдается гражданам, которые за всю свою жизнь сдали кровь в течение 40 раз или компоненты крови в течение 60 раз. При этом важно, чтобы все донации были безвозмездными. То есть человеку за них не платили никаких денег на станции.

В таком случае человеку будут выдавать ежегодную денежную выплату, размер которой все время индексируется. В этом году он составляет 15 714 рублей. А получить такие деньги можно один раз в год. Для этого нужно обратиться с заявлением в соцзащиту или в любой МФЦ.

Всем, кто ранее уже подал заявление на пособие, их начнут перечислять уже с 19 сентября. Например, такой порядок будет действовать в Ленинградской области. Но получить средства смогут обладатели почетного звания по всей стране. При этом с недавнего времени такие выплаты зачисляются только на банковские карты национальной платежной системы «Мир». Если у человека ее нет, можно оформить в любом банке.