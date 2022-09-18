Знал про возраст, но все же надругался: Татарстанец несколько раз изнасиловал малолетнюю жертву

Житель Бугульмы неоднократно надругался над несовершеннолетним ребенком. Свою жертву он нашел в соцсети в 2018 году.

Злоумышленник предложил девочке встретиться. Та не скрывала свой возраст, однако мужчину это не остановило: он изнасиловал ее несколько раз. Жертва какое-то время скрывала произошедшее.

Когда о преступных деяниях стало известно, подозреваемого объявили в розыск. Он был задержан в 2021 году. Свою вину он не признал. Она была доказана по показаниям потерпевшей, свидетелей, оглашенными и исследованными материалами уголовного дела.

Мужчина был признан виновным: его приговорили к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы на срок 1 год 6 месяцев. Приговор в силу еще не вступил.