Пора приготовиться: Глоба назвал два знака Зодиака, которым с 18 сентября выпадут испытания

с 18 по 25 сентября 2022 года предстоят испытания, которые потребуют мобилизации сил. Об этом заявил советский и российский астролог и публицист Павел Глоба, его Двум знакам Зодиака в периодпредстоят испытания, которые потребуют мобилизации сил. Об этом заявил советский и российский астролог и публицист, его цитирует ftimes.ru

Овен

Для Овнов на неделе с 18 по 25 сентября наиболее опасными будут три дня: 19,20 и 25 сентября. Судьба, говорится в прогнозе, бросит важный профессиональный вызов Овнам, им придется в своем деле доказать, что они лучшие. Работать придется много, трудно. Не все задачи будут казаться выполнимыми. Времени почти не остается на личное и друзей. Вернется некая застарелая проблема из прошлого, вероятно, с какими-то людьми из прошлого, и придется в ней поставить логическую точку.

Водолей

На неделе с 18 по 25 сентября Водолеев ждут два опасных дня - 21 и 22 сентября.

Им также будет брошен профессиональный вызов, некие важные договоренности, на которые Водолей очень рассчитывал, сорвутся по независящим от него обстоятельствам. Придется приложить силы и найти свое место, доказав недоброжелателям, что вы сильнее и умнее.

В личной жизни Водолеи могут столкнуться к обманом и предательством. Как решить проблему, решать только вам, говорится в прогнозе Глобы. Одно очевидно - Водолею предстоит собрать нервы в кулак и просто пережить предстоящую неделю.