Стало известно, когда и где Алла Пугачева собирается встретиться с мужем Максимом Галкиным*

Ближайшее окружение певицы Аллы Пугачевой дружно посочувствовало ей в связи с признанием ее мужа Максима Галкина* иностранным агентом. Также стала известно, когда и где супруги наконец встретятся. Пока Алла Борисовна находится в детьми в России, а Галкин* гастролирует по миру.

В близком окружении рассказали, что на осенних каникулах Примадонна с детьми отправиться в Юрмалу или Израиль для того, чтобы встретится с супругом. Также у семьи запланирована поездка в США, где у Галкина* пройдет концерт.

*является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента