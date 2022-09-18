Кристина Орбакайте отказалась встать во время гимна РФ и объяснила, почему

Несколько дней назад певица Кристина Орбакайте и ведущий Иван Ургант попали в очень неприятную ситуацию, в результате которой оба были попрошены на выход из здания театра имени Вахтангова. Причиной скандала стал отказ Урганта и Орбакайте встать во время звучания гимна Российской Федерации.

В отличие от других присутствующих на спектакле, Орбакайте и Ургант не стали вставать со своих мест, чтобы почтить память погибших при проведении специальной военной операции российских военнослужащих.

Поведение Кристины и Ивана вызвало возмущение среди присутствующих на мероприятии.

Когда Орбакайте задали прямой вопрос, почему она не встала, она ответила, что пришла в театр смотреть спектакль, а не "присутствовать на параде".