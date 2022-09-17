В очереди к гробу королевы Елизаветы подросток попытался изнасиловать двух женщин

В очереди к гробу с телом Елизаветы II 19-летний юноша домогался двух женщин. Его задержали, сообщает Daily Mail.

Парнишка, сообщается, стоял в очереди, чтобы проститься с монаршей особой, как и тысячи других людей. Одна из девушек обратила внимание, что парень приблизился на неприличное расстояние. Потом она ощутила, что он трогает ее сзади, аналогичное происшествие случилось и с другой женщиной, которая стояла в той же очереди.

Потерпевшие рассказали о совершенном в их отношении насилии охране и сотрудникам полиции, свидетели подтвердили их слова. Подозреваемый попытался скрыться, поэтому прыгнул в Темзу, однако его задержали, когда он выходил на берег.