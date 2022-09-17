Все будет по плечу: Василиса Володина назвала два знака Зодиака, которые обретут силу с 17 сентября

С 17 сентября два знака Зодиака смогут обрести невиданную силу, они найдут в себе точку опоры и без сомнений перевернут свою жизнь с ног на голову. Они будут жить со внутренней гармонией, а потому никакие проблемы им страшны не будут. Об этом заявила российский астролог Василиса Володина, сообщает "Спорт КП"

Дева

Девы наконец придут в состояние равновесия, когда эмоции и здравый смысл перестанут противоречить друг другу. Позитивными с 17 сентября будут прогулки, общение с близкими и приятными людьми. Именно это, по мнению астролога, поможет набраться сил и преодолеть все. Девам важно даже не допускать сомнений в своих способностях и силах.

Козерог

Козероги с 17 сентября научатся ценить моменты: "здесь и сейчас" - вот что даст им настоящие исполинские силы. Астролог советует Козерогам перестать любой ценой гнаться за своими целями, опустить все, отдохнуть. Отпущенные цели сами начнут осуществляться, причем, с невиданной скоростью, что удивит и порадует.