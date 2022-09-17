Британская королева Елизавета II унесла тайну своего обручального кольца в могилу

Британская королева Елизавета II за долгие десятилетия своей жизни так никому ни разу и не раскрыла секрета личной жизни. Даже собственной дочери она не рассказала тайну обручального кольца, когда та приехала с ней попрощаться, пишет "7 Дней".

Около 75 лет тому назад внук короля Греции Георга I принц Филипп подарил королеве кольцо, на внутренней части которого была выгравирована фраза. Про данную надпись знали лишь супруги и тот мастер-ювелир, который занимался этим украшением.

До последнего вздоха британская монаршая особа хранила тайну кольца, отказавшись сообщить о надписи на кольце даже близким.

Данная тайна останется навсегда на руке умершей королевы, если, конечно, члены её семьи решат не трогать кольцо Елизаветы. Но, поскольку такого распоряжения и разрешения от нее не было, они не имеют права трогать украшение, которым так дорожила Елизавета при жизни.