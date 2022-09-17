«Пережила изнасилование»: дочь Ларисы Гузеевой рассказала о тяжелых проблемах со здоровьем

Ольга Бухарова - дочь известной актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой - откровенно поделилась тяжелыми проблемами со здоровьем, пишет издание "СтарХит".

У Бухаровой в последние годы возникли проблемы: она страдает депрессией, борется с булимией и анорексией, а во всем виноваты, считает девушка, обстоятельства, в которые она попала. За последние 4 года она пережила изнасилование, несколько хирургических операций и психическое заболевание.

"Возможно и стоило бы учесть, что я пережила изнасилование, разрыв связки на колене, три операции за 2,5 года, гормональную терапию и лечение антидепрессантами, но, мне кажется, это не оправдание. Руки-ноги на месте, ну на какой-то момент одна нога, но все еще обе руки. И живу я дома с мамой, а не в общаге, так что жалеть себя не буду хотя бы раз", – рассказала дочь Ларисы Гузеевой.