«Допрыгался, но это только начало»: Минюст РФ официально включил Максима Галкина в реестр иноагентов

Российское министерство юстиции включилось телеведущего и юмориста Максима Галкина в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

В ведомстве считают, что супруг Аллы Пугачевой занимается политической деятельностью, получая немалое финансирование с Украины. Сейчас Галкин находится за рубежом.

Ранее стало известно, что Галкин не собирается приехать в Россию даже на день рождения своих детей - Лизы и Гарри. По некоторым данным, он опасается уголовного дела и задержания.

Опасаться есть, чего. После отъезда из России Галкин не раз грубо высказывался о РФ и россиянах. Ранее на его выходки обратили внимание в Кремле. Дмитрий Песков отметил, что Кремлю с Галкиным "явно не по пути".