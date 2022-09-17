«Лучше бы расстрел»: жителю Татарстана вынесли приговор за изнасилование 11-летней, он не понравился

Жителю Бугульмы в Татарстане вынесли приговор по делу о сексуальном насилии на 11-летней девочкой. Как установил Лениногорский горсуд, мужчина действительно осуществил в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера. Также он вел с девочкой интимную переписку.

Вину мужчина не признал, но следствие собрало достаточно доказательств, которые нашли при рассмотрении дела свое подтверждение.

В итоге суд признал мужчину виновным, назначив ему 12 лет и 6 месяцев колонии строгого режима, с ограничением свободы на полтора года. Приговор еще может быть обжалован, поскольку не вступил в законную силу.

Однако приговор не понравится татарстанцам. Многие сочли его слишком мягким и заявили, что за такое "лучше бы расстрел".