Жизнь заложит вираж: Глоба назвал два знака Зодиака, которые круто изменят жизнь в конце сентября

Павел Глоба, сообщает "Спорт КП". Два знака Зодиака в конце сентября 2022 года смогут очень круто изменить свою жизнь. об этом заявил советский и российский астролог

Рак

У Раков намечается внезапный и стремительный карьерный рост. Руководство наконец обратит внимание на достижения Раков и вознаградит их по достоинству. Некоторые Раки могут начать работать совершенно в другой сфере. Все изменения, которые случатся с представителями знака в конце сентября, считает Глоба, будут носить исключительно позитивный характер.

Водолей

Водолеев в конце сентября ждут весьма неожиданные события, и они повернут их жизнь совершенно в другую сторону. По сообщению, Глоба предрекает представителям знака изменения в личной жизни, в семье. Сюрприз преподнесут родственники. На работе Водолеев ждут известия, которые помогут им существенно улучшить материальное положение.