Похоронили пустой гроб: директор рассказал о пропаже тела певца Пьера Нарцисса

Через месяц после смерти "шоколадного зайца" Пьера Нарцисса его похоронили в камерунской деревне, на родине. Но прощание пошло не по плану.

Первоначально прощание должно было пройти в Москве, но два раза срывалось из-за семейных ссор близких певца.

Потом, когда друзья из России простились с Пьером, гроб наконец-то был отправлен в Африку. С этого момента прошло еще три недели и только потом душа Нарцисса обрела покой.

Некоторое время назад в СМИ попали слухи, что родные Нарцисса на самом деле похоронили пустой гроб. У фанатов возникли логичные вопросы: куда же тогда делось его тело?

Директор певца Сергей Дворцов пояснил, что тело было в гробу, когда его передали родне. И близкие отнеслись к смерти Пьера с большим подозрением. Они хотели исключить вероятность того, что его отравили. Поэтому тело артиста трижды отправляли на вскрытие, с чем и была связана задержка в организации похорон.

"Говорили, что в Камеруне похоронили пустой гроб. Это миф. Пустого гроба быть не может, тело Нарцисса в Камеруне встречала его мать", - заявил Дворцов.