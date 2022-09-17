Дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова собралась замуж за чеченского бизнесмена

Елизавета Пескова, дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, собралась выйти замуж за своего партнера по ресторанному бизнесу - чеченского бизнесмена Руслана Голбазова. Об этом в Telegram-канале сообщил экс-главред издания Tatler Ариан Романовский.

"Лиза Пескова выходит замуж. Избранником 24-летней дочери пресс-секретаря президента РФ стал 34-летний бизнесмен Руслан Голбазов — выходец из влиятельного чеченского тейпа", — написал Романовский, добавив, что молодые люди встречаются уже больше трех лет.

Церемония бракосочетания состоится 1 октября в Москве. Друзья молодых людей уже получили приглашения на свадебное торжество.