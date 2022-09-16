ВТБ в Татарстане увеличил выдачу кредитов наличными в августе на 13%

В августе клиенты ВТБ в Республике Татарстан оформили кредитов наличными на сумму свыше 1,15 млрд рублей. Это на 13% превышает показатель июля. Всего за восемь месяцев жители республики получили почти 14 тысячи потребительских кредитов на 7,6 млрд рублей.

Продажи ВТБ в сегменте кредитования наличными в регионе растут пять месяцев подряд. Итоги августа обновили рекордное после февраля значение этого года. Средний чек по потребительским кредитам в августе в Татарстане составил 587 тысяч рублей.

«Рынок розничного кредитования продолжает свой рост пять месяцев подряд. Только за июль-август мы выдали татарстанцам почти 2,2 млрд рублей кредитов, что выше на 5%, чем за весь второй квартал. Активность заемщиков продолжает расти, главным образом, за счет снижения уровня ставок по кредитам. Также начинает набирать популярность новый продукт ВТБ экспресс-кредитования, по которому клиенты могут быстро получить до 100 тысяч рублей по паспорту с моментальным одобрением. На фоне общей стабилизации на финансовом рынке мы ожидаем, что втором полугодии продажи потребительских кредитов вырастут минимум в 1,5 раза по сравнению с первым полугодием», – отметила управляющий ВТБ в Татарстане, вице-президент Марьям Давлетшина.

В целом по России ВТБ нарастил объем продаж кредитов наличными по сравнению с июлем почти на четверть. Заемщики оформили 123 тысячи потребительских займов на 74 млрд рублей, а по итогам 8 месяцев – около 650 тысяч на 390 млрд рублей. В августе банк запустил программу рефинансирования, которая помогает заемщикам снижать до 50% своей платежной нагрузки. За первый месяц ей воспользовалось более 6,5 тысяч человек, которые рефинансировали свои кредиты на 6,8 млрд рублей.